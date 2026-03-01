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Deadly Tropics

Mörder oder Mythos?

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 6vom 01.03.2026
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Deadly Tropics

Folge 6: Mörder oder Mythos?

53 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Gaëlle und Mélissa werden mit dem Aberglauben konfrontiert, der auf den französischen Antillen noch gelebt wird. Eine Journalistin mit einem Faible für übernatürliche Phänomene wird ermordet in einem angeblichen Spukhaus gefunden. Eine Hellseherin versucht, die Ermittlerinnen davon zu überzeugen, dass der Dorlis, eine mythische Bestie aus dem Volksglauben, das Opfer getötet haben soll.

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