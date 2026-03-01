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Deadly Tropics

Der Wunsch nach Vergeltung

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 8vom 01.03.2026
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Deadly Tropics

Folge 8: Der Wunsch nach Vergeltung

50 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Mélissas Sohn Lucas fällt einem brutalen Anschlag zum Opfer und schwebt daraufhin in Lebensgefahr. Seine verzweifelte Mutter wird von den Ermittlungen ausgeschlossen, begibt sich jedoch trotzdem auf die Suche nach dem Täter. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Gaëlle findet sie eine unangenehme Wahrheit über ihren Sohn heraus. Offenbar ist Lucas in Betrugsangelegenheiten verwickelt. Sollte er deshalb sterben?

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