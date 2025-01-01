Deadly Tropics
Folge 2: Unter Verdacht
50 Min.Ab 12
Mélissa gerät unter Verdacht, Alexis Laurent umgebracht zu haben. Die Ermittlerin beteuert ihre Unschuld, obwohl die Beweise gegen sie erschlagend und ihre Erinnerungen mehr als lückenhaft sind. Während Mélissa in U-Haft sitzt, versuchen Gaëlle und Aurélien ihren Kollegen Cyril zu retten, der in die Fänge des gnadenlosen Menschenhändlers Jordan Beaulieu geraten ist.
