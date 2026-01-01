Deadly Tropics
Folge 5: Die Stimme der Nacht
50 Min.Ab 12
Gaëlle und Mélissa ermitteln gegen einen namhaften Radiomoderator. Eine junge Frau hatte den Mann wegen einer Vergewaltigung bei der Polizei angezeigt und wurde nun tot aufgefunden. Der Tatverdächtige hat sich bereits ein Alibi besorgt: Ein weiblicher Fan ist bereit, die Anschuldigungen gegen ihn zu widerlegen. Allerdings handelt es sich bei der Frau um eine Erotomanin, die so unsterblich in den Moderator verliebt ist, dass sie ihn schließlich entführt ...
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Federation International