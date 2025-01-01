Deadly Tropics
Folge 6: Eifersucht bis aufs Blut
54 Min.Ab 12
Mélissa folgt einem Hund ins Unterholz und macht dort eine entsetzliche Entdeckung. Auf dem Boden liegt eine Leiche, der Kopf des Toten ist in eine Plastiktüte eingehüllt. Sie will den Puls des Opfers überprüfen, wird jedoch von einem Unbekannten mit einem Taser angegriffen und fällt in Ohnmacht. Kaum ist sie wieder bei Bewusstsein, ist die Leiche plötzlich verschwunden ...
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Federation International