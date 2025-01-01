Deadly Tropics
Folge 8: Kopfgeld auf Gaëlle
51 Min.Ab 12
Ihr neuester Mordfall führt Mélissa und Gaëlle in die Welt des MMA-Sports. Eine junge Vereinskollegin von Aurélien wurde getötet. Sie hatte einen Tag vorher an einem inoffiziellen Wettkampf teilgenommen. Um den Fall zu lösen, schlüpft Mélissa in die Rolle einer toughen Kampfsportlerin ...
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
