Deadly Tropics
Folge 1: Die Falle
52 Min.Ab 12
Sieben Monate ist es schon her, als Gaëlle angeschossen wurde. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden - doch jetzt kommt es zu einer neuen Spur. Als Mélissa und Aurélien den Mord an einem Mann untersuchen, entdecken sie auf dem Handy des Opfers Fotos ihrer Kollegin, die sich seit dem Angriff zurückgezogen hat. Stehen die beiden Fälle in Verbindung miteinander? In Sorge um Gaëlles Sicherheit, setzen die Beamten alles daran, ihren Aufenthaltsort ausfindig zu machen.
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Federation International