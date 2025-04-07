Deadly Tropics
Folge 3: Schönheitsideale
50 Min.Ab 12
Eine erfolgreiche Influencerin, die sich für Body Positivity eingesetzt hat und auf vielen Werbeplakaten auf Martinique zu sehen gewesen ist, wird tot am Strand aufgefunden. Kratzspuren in ihrem Gesicht deuten darauf hin, dass es vor ihrem Ableben zu einer Auseinandersetzung gekommen sein muss. Als die Beamten die Ermittlungen aufnehmen, erfahren sie von einem kürzlichen Streit zwischen dem Opfer und dessen Lebensgefährten. Eine erste heiße Spur?
Alle Staffeln im Überblick
Deadly Tropics
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Federation International