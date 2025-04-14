Deadly Tropics
Folge 6: Giftige Rache
52 Min.Ab 12
Ein grausamer Mord erschüttert die Ermittler: Ein Naturwissenschaftslehrer wurde durch die Bisse mehrerer hochgiftiger Vogelspinnen getötet - ein gezielter Anschlag, denn die Tiere wurden per Paket an seine Adresse geschickt. Bei ihren Recherchen stoßen Mélissa und Gaëlle auf eine verstörende Parallele, denn bereits vor drei Jahren wurde eine Frau aus der Nachbarschaft Opfer eines tödlichen Spinnenbisses. Stehen die beiden Fälle in Verbindung oder handelt es sich um einen Zufall?
Deadly Tropics
