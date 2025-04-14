Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Deadly Tropics

Giftige Rache

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 6
Joyn Plus
Giftige Rache

Giftige RacheJetzt ohne Werbung streamen

Deadly Tropics

Folge 6: Giftige Rache

52 Min.Ab 12

Ein grausamer Mord erschüttert die Ermittler: Ein Naturwissenschaftslehrer wurde durch die Bisse mehrerer hochgiftiger Vogelspinnen getötet - ein gezielter Anschlag, denn die Tiere wurden per Paket an seine Adresse geschickt. Bei ihren Recherchen stoßen Mélissa und Gaëlle auf eine verstörende Parallele, denn bereits vor drei Jahren wurde eine Frau aus der Nachbarschaft Opfer eines tödlichen Spinnenbisses. Stehen die beiden Fälle in Verbindung oder handelt es sich um einen Zufall?

Alle Staffeln im Überblick

Deadly Tropics
SAT.1 emotions
Deadly Tropics

Deadly Tropics

Alle 4 Staffeln und Folgen