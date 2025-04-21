Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Deadly Tropics

Flucht vor der Vergangenheit

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 7
Joyn Plus
Flucht vor der Vergangenheit

Flucht vor der VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen

Deadly Tropics

Folge 7: Flucht vor der Vergangenheit

53 Min.Ab 12

Nach Jahren der Funkstille versuchen sich Phil und seine Schwester Mathilde langsam wieder anzunähern. Doch die Idylle wird gestört, als die beiden am Strand ins Visier eines skrupellosen Schützen geraten. Obwohl es ihnen gelingt, den Kugeln zu entkommen, ist ihnen der Angreifer dicht auf den Fersen. Als Mélissa und Gaëlle die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf Mathildes geheimnisvolle Vergangenheit und erkennen sofort den Ernst der Lage ...

Alle Staffeln im Überblick

Deadly Tropics
SAT.1 emotions
Deadly Tropics

Deadly Tropics

Alle 4 Staffeln und Folgen