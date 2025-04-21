Deadly Tropics
Folge 8: Von allen verraten
52 Min.Ab 12
Ein lokaler Sänger und Songwriter wird erschlagen am Strand aufgefunden. Als Mélissa und Gaëlle den Ziehvater des Opfers befragen, erfahren sie, dass der Ermordete ein haitianischer Migrant war - der einzige Überlebende eines Flüchtlingsbootes, das auf der Überfahrt nach Martinique auf hoher See sank. In den Ermittlungen kommt ans Licht, dass es dem Musiker kürzlich gelungen war, den Kopf des Schlepperrings zu identifizieren. Wurde ihm diese Entdeckung zum Verhängnis?
Deadly Tropics
Genre:Krimi
Produktion:FR, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Federation International