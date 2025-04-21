Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadly Tropics

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 8
52 Min.Ab 12

Ein lokaler Sänger und Songwriter wird erschlagen am Strand aufgefunden. Als Mélissa und Gaëlle den Ziehvater des Opfers befragen, erfahren sie, dass der Ermordete ein haitianischer Migrant war - der einzige Überlebende eines Flüchtlingsbootes, das auf der Überfahrt nach Martinique auf hoher See sank. In den Ermittlungen kommt ans Licht, dass es dem Musiker kürzlich gelungen war, den Kopf des Schlepperrings zu identifizieren. Wurde ihm diese Entdeckung zum Verhängnis?

