Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Liebesbrief eines Toten
Der Elefant
Folge 2: Liebesbrief eines Toten
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei Aufräumarbeiten in der Universitätsbibliothek wird der Brief des ehemaligen Studenten Johannes entdeckt - plötzlich erscheint sein Selbstmord in ganz anderem Licht. Die Zeilen verraten, dass sein angebliches Freitod-Motiv gar nicht stimmen konnte. Rechte: Sat.1
Der Elefant
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1