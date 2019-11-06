Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1: Fluch der bösen Tat
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als der Rentner Walter Merker erfährt, dass das kriminaltechnische Labor in Köln über eines der modernsten Geräte zur DNA-Analyse verfügt, bringt er Dr. Heitmann dazu, die Spermaspuren auf dem Rock seiner vor 20 Jahren ermordeten Tochter Beate nochmal zu untersuchen. Damals wurde nur die Blutgruppe ermittelt, doch keinem der in Frage kommenden 41 Männer konnte die Tat nachgewiesen werden. Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12