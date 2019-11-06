Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
SpiegelbilderJetzt ohne Werbung streamen
Der Elefant
Folge 10: Spiegelbilder
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Überwachungskamera in einem Antiquitätengeschäft hält fest, wie ein Mann namens Claussen den Inhaber Wuttke mit einem Golfschläger zu attackieren versucht, der aber ausweichen kann und dem Angreifer mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Steiner interessiert sich für den Hintergrund des Angriffs, denn Claussen hat Wuttke wiederholt beschuldigt, für den Tod einer Frau namens Marja Stovic verantwortlich zu sein. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Der Elefant
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1