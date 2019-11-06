Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Eine Überwachungskamera in einem Antiquitätengeschäft hält fest, wie ein Mann namens Claussen den Inhaber Wuttke mit einem Golfschläger zu attackieren versucht, der aber ausweichen kann und dem Angreifer mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Steiner interessiert sich für den Hintergrund des Angriffs, denn Claussen hat Wuttke wiederholt beschuldigt, für den Tod einer Frau namens Marja Stovic verantwortlich zu sein. Rechte: Sat.1

