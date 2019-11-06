Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Das Geheimnis der "MS Katharina"Jetzt ohne Werbung streamen
Der Elefant
Folge 11: Das Geheimnis der "MS Katharina"
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf einer Halbinsel im Rhein wird ein Schädel gefunden. Steiner und sein Team finden heraus, dass es sich bei dem Opfer um einen gewissen Hermann Hülls handelt, der im Frühjahr 1987 von seinem Freund Klaus Bitz als vermisst gemeldet worden war. Rechte: Sat.1
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Der Elefant
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sat.1