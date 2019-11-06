Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Elefant

Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als zwei Nonnen versuchen, die Aufhängung der Kloster-Glocken zu verstärken, kracht plötzlich ein morsches Deckenbrett herab - und fördert eine mumifizierte Leiche zutage, die scheinbar seit 50 Jahren im Glockenturm gelegen haben muss. Dr. Heitmann kann am Fundort keine verwertbaren Spuren mehr finden; Julia nimmt an, dass der oder die Mörder längst tot sind und will aufgeben - doch Steiner will im Kloster bleiben und sich umhören ... Rechte: Sat.1

