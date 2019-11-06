Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
HundsheimJetzt ohne Werbung streamen
Der Elefant
Folge 13: Hundsheim
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Frank Schubert stürzt im alkoholisierten Zustand in eine Schlucht bei Hundsheim und verunglückt tödlich. Ein merkwürdiger Zufall, schließlich wollte er zwei Tage vorher Hauptkommissar Steiner von einem ungeklärten Doppelmord, der sich drei Jahre zuvor ereignet hatte, berichten. Zier und Julia übernehmen den Fall, da sich Steiner im Urlaub befindet - ausgerechnet in Hundsheim ... Rechte: Sat.1
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Der Elefant
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1