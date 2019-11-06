Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Mörder meines BrudersJetzt ohne Werbung streamen
Der Elefant
Folge 2: Mörder meines Bruders
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei Bauarbeiten an einem Haus am Waldrand wird ein skelettierter menschlicher Schädel gefunden. Die Pathologin Dr. Heitmann findet heraus, um wen es sich bei dem Toten handelt: Friedrich Krüger, ein mehrfach inhaftierter Sexualstraftäter, der vor zehn Jahren plötzlich verschwand. Rechte: Sat.1
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Der Elefant
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sat.1