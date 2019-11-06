Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Elefant

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Stefan Wörnle glaubt, seine vor 14 Jahren bei einem Brand ums Leben gekommene Tochter Sarah auf einem Rummelplatz erkannt zu haben. Weil bei dem Brand nur die Leiche seiner Frau Petra gefunden werden konnte, ist Wörnle überzeugt, dass Sarah noch lebt und wendet sich an Steiner und sein Team. Rechte: Sat.1

