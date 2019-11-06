Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Außer KontrolleJetzt ohne Werbung streamen
Der Elefant
Folge 4: Außer Kontrolle
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Florian Markscheider wurde vor zehn Jahren schuldig gesprochen, eine 17-Jährige nach versuchter Vergewaltigung mit einem Lkw überfahren zu haben. Als jetzt ein Mord geschieht, der der Tat von damals gleicht, und Steiner erfährt, dass Markscheider wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, ist der Fall für ihn gelöst. Rechte: Sat.1
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Der Elefant
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sat.1