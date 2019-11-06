Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Elefant

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Verlorene Jahre

Der Elefant

Folge 5: Verlorene Jahre

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als 20 Jahre nach dem Mord an Bernhard Junghans der vermeintliche Täter Richard Seemann wie aus dem Nichts auftaucht, ist Steiner sicher, die Akte nun endlich schließen zu können. Doch Seemann scheint verwirrt, er glaubt, im Jahr 1985 zu leben. Aufgrund seiner Krankheit erkennt er auch seine Ex-Frau Anke nicht. Obwohl er gesteht, hat Steiner bald Zweifel an seiner Schuld. Rechte: Sat.1

