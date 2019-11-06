Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Der Elefant

Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Nichts als die Wahrheit

Nichts als die WahrheitJetzt ohne Werbung streamen

Der Elefant

Folge 8: Nichts als die Wahrheit

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einem Einbrecher wird eine Pistole gefunden, mit der vor 14 Jahren ein Mord begangen wurde. Steiner sucht daraufhin die Familie Wesemann auf. Dieter Wesemann ist zunächst erfreut, dass der Einbruch aufgeklärt ist - bis ihm klar wird, dass es sich um seine Pistole handelt und dieser Umstand ihn zum Verdächtigen macht. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Der Elefant

Der Elefant

Alle 2 Staffeln und Folgen