Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Nichts als die WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Der Elefant
Folge 8: Nichts als die Wahrheit
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei einem Einbrecher wird eine Pistole gefunden, mit der vor 14 Jahren ein Mord begangen wurde. Steiner sucht daraufhin die Familie Wesemann auf. Dieter Wesemann ist zunächst erfreut, dass der Einbruch aufgeklärt ist - bis ihm klar wird, dass es sich um seine Pistole handelt und dieser Umstand ihn zum Verdächtigen macht. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Der Elefant
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12