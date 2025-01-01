Der Fall Natalia Grace
Ab 16
Ab 16
Der Fall Natalia Grace
Es klingt wie das Drehbuch eines Psycho-Thrillers: Ein Paar aus den USA adoptiert ein Mädchen aus der Ukraine und stellt dann fest, dass die angeblich Sechsjährige eine erwachsene Soziopathin ist. Michael Barnett und seine Frau Kristine hatten die kleinwüchsige Natalia Grace aufgenommen, weil sie sonst ins Pflegeheim gekommen wäre, doch sie steckt voller Rätsel: Das kleine Mädchen hat bereits Schamhaare und ihre Periode. Dann fängt sie an, Messer in ihrem Zimmer zu horten und ihre Adoptivmutter zu bedrohen. Doch das ist erst der Anfang eines Alptraums, an dem die Ehe und das Leben der Barnetts zerbricht. In der neuen Dokumentation wird der bizarre Fall um Natalia Grace wieder aufgegriffen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.