Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 24.10.2016: Konkurrenzkampf
45 Min.Folge vom 24.10.2016Ab 12
Highspeed und fette Motoren: Bei den “Rolling50 1000” duellieren sich sowohl Amateure als auch Profi-Tuner in hochgezüchteten Straßenautos mit reichlich Pferdestärken auf einer schnurgeraden Strecke von 1000 Metern. Karl Geiger muss sich bei den Beschleunigungsrennen in einem 996 PS starken Ford GT gegen getunte Allrad-Audis und Porsches 9ff behaupten. Anschließend nimmt der US-Car-Experte im Odenwald einen seltenen Scheunenfund unter die Lupe: Vom 69er-Modell des Mustang Boss 429 wurden nur 858 Exemplare gebaut.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.