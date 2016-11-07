Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 07.11.2016: Jagdfieber
44 Min.Folge vom 07.11.2016Ab 12
Ein Kfz-Spektakel der Superlative: Bei der Barrett-Jackson-Auktion im Mohegan Sun Hotel in Uncasville liefern sich 1700 Autoexperten, Liebhaber und Sammler drei Tage lang eine heiße Bieterschlacht um coole Amischlitten. Dort werden US-Klassiker im Minutentakt versteigert. Karl Geiger macht bei dem Mega-Event Jagd auf ein gelbes C3-Corvette-Cabrio mit schwarzer Innenausstattung und Small-Block-Motor. Denn seine Kundin in Deutschland träumt schon lange von diesem Sportwagen, und hierzulande sind gut restaurierte Modelle rar gesät.
