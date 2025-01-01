Der große Kick
Exklusiv auf Joyn: Die erfolgreichsten Streamer Deutschlands treffen in einem Fußball-Hallenturnier aufeinander. U.a. mit Trymacs, Pietro Lombardi und Jonas Ems.
Das Event
Was haben Trymacs, Abugoku, Fritz Meinecke, Marc Eggers, Amar und Rewinside gemeinsam? Ja, ihnen allen folgen Millionen von Menschen auf Twitch oder YouTube, doch viel wichtiger: Sie schnürten alle am 29. Dezember 2022 in der Kölner Lanxess Arena die Fußballschuhe und waren Teilnehmer im Joyn Original “Der große Kick”.
Kurz vor dem Jahreswechsel wurde in diesem Fußball-Event entschieden, wer den Pokal mit seiner Mannschaft in die Luft stemmt. Doch wer die Vorrunde überstehen wollte, musste mit Geschick, Durchhaltevermögen und ein bisschen sportlichem Ehrgeiz an die Spiele rangehen. Auf dem Platz mussten die Internet-Gigant*innen nämlich ohne ihre übergreifend 30 Mio. Follower auskommen.
Die Teilnehmer
Am 22. Dezember wurde auf dem Twitch-Kanal von Trymacs per Auslosung entschieden, in welchen Teams die Streamer*innen gegeneinander antreten. Als Teilnehmer dabei sind unter anderem auch:
Dennis und Benni Wolter (1,4 Mio. Abonnent*innen auf YouTube)
Pietro Lombardi (2 Mio. Abonnent*innen auf Instagram)
Sascha Huber (1,6 Mio. Abonnent*innen auf YouTube)
Flying Uwe (1,3 Mio. Abonnent*innen auf YouTube)
inscope21 (2,7 Mio. Abonnent*innen auf YouTube)
Jonas Ems (2,8 Mio Abonnent*innen auf YouTube)
Mexify (1,6 Mio Abonnent*innen auf YouTube)
Sechs Mannschaften starteten in den Wettbewerb. Jedes Team hatte einen Kapitän, der seine Mannschaft anführt. Trymacs, Rewinside (leider verletzungsbedingt nicht aktiv), Mcky, Marc Eggers, Fritz Meinecke und Amar übernahmen diese Verantwortung und wollten die Spielrunden mit insgesamt 15 Spielen im Turnier für sich entscheiden, um dann mit ihrer Mannschaft das (garantiert spektakuläre) Finale zu bestreiten. Jedes Spiel dauerte ca. acht Minuten.
Im Gesamten gab es zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften, die aus acht Spieler*innen bestehen - sechs Feldspieler*innen und zwei Auswechselspieler*innen.
Marc Gebauer moderierte das Event, Konni Winkler kommentierte den großen Kick und der Rapper Jamule sorgte für die musikalische Komponente.
Das Joyn Original Der große Kick lieferte überraschend spektakulären Fußball und top Unterhaltung.