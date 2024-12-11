Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood

Bianchi gegen Buono

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 11.12.2024
Bianchi gegen Buono

Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood

Folge 4: Bianchi gegen Buono

52 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 16

Der Mordprozess gegen Angelo Buono nimmt seinen Lauf. Die Anwesenden blicken auf Ken Bianchi, den zweiten angeklagten Hillside-Strangler und Hauptzeugen des Falles. Bianchis Glaubwürdigkeit nimmt allerdings von Aussage zu Aussage ab.

