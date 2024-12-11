Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood
Folge 4: Bianchi gegen Buono
52 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 16
Der Mordprozess gegen Angelo Buono nimmt seinen Lauf. Die Anwesenden blicken auf Ken Bianchi, den zweiten angeklagten Hillside-Strangler und Hauptzeugen des Falles. Bianchis Glaubwürdigkeit nimmt allerdings von Aussage zu Aussage ab.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH