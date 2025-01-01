Der Immobilienfürst
1 Staffel
Der Immobilienfürst
Immobilienexperte und Millionär Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein hilft Menschen, ihr Haus zum besten Preis zu verkaufen. Er kennt alle Tricks und geht ungewöhnliche Wege, um die Immobilie an den Käufer zu bringen. Er ist Profi in Sachen Home Improvement und verfügt über ein herausragendes Verkaufstalent, nicht zuletzt wegen seiner barocken Erscheinung und seiner zwei Meter Körpergröße. Keine Idee ist ihm zu verrückt, um den perfekten Käufer für ein Objekt zu finden!
Genre:Unterhaltung