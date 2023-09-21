Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Killerclown: John Wayne Gacy

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 21.09.2023
46 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 16

Nachdem die Polizei die Verbrechen des John Wayne Gacy aufdeckt, beleuchten die Ermittler die Vergangenheit des Serienmörders. Es wird deutlich: Er war kein unbeschriebenes Blatt, Fälle von sexueller Nötigung junger Männer waren bereits aktenkundig.

Kabel Eins Doku
