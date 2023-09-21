Der Killerclown: John Wayne Gacy
Folge 1: The Trigger
46 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 16
Nachdem die Polizei die Verbrechen des John Wayne Gacy aufdeckt, beleuchten die Ermittler die Vergangenheit des Serienmörders. Es wird deutlich: Er war kein unbeschriebenes Blatt, Fälle von sexueller Nötigung junger Männer waren bereits aktenkundig.
Alle Staffeln im Überblick
Der Killerclown: John Wayne Gacy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH