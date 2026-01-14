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Der kleine Herr Jakob

Konzert

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 70vom 14.01.2026
Konzert

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Der kleine Herr Jakob

Folge 70: Konzert

2 Min.Folge vom 14.01.2026

Witziger Zeichentrick-Clip mit dem liebenswerten, knollnasigen Herrn Jakob in der Hauptrolle. Die Serie basiert auf Hans Jürgen Press’ gleichnamigem Comic, der Anfang der 60er-Jahre in der Zeitschrift „Stern“ erschien.

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