Der letzte Bulle

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 01.12.2025
Folge 4: Der Mann mit der Maske

47 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

In einer Mülltonne wird die Leiche des DJs "Black Raver" gefunden. Hinter seiner Maske verbirgt sich Leon Heitkämper, der neben seiner Karriere im Rampenlicht heimlich als Callboy arbeitete. Trotz seines Anti-Drogen-Images starb er an einer Überdosis - oder wurde ermordet. Besonders brisant: Andreas' Sohn Karl war ebenfalls in dieser Szene unterwegs - und könnte mehr wissen, als gut für ihn ist.

SAT.1
