Der letzte Bulle
Folge 5: Falsche Freunde
47 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Der Rapper X-Kray inszeniert in einem Musikvideo den Tod eines Polizisten - bis aus der Platzpatrone plötzlich eine echte Kugel wird. Sein Freund, der Komparse Mirko, stirbt vor laufender Kamera. Für Mick und Andreas ist klar wer geschossen hat. Aber wer hat die Kugel in die Waffe geladen? Die Spur führt in die Welt des Gangsterraps, wo Image, Geldprobleme und Loyalität ineinander übergehen.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1