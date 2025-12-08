Der letzte Bulle
Folge 6: Haarspalterei
46 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
In einer noblen Villa wird die reiche Isabelle Lumpp erstochen aufgefunden. Zunächst sieht alles nach einem Raubmord aus, doch da es keine Einbruchsspuren gibt, geraten schnell die Personen in den Fokus, die Zugang zum Haus hatten: ihr Ex-Mann, die Haushälterin und der Gärtner. Für Mick und Andreas beginnt eine Spurensuche zwischen Geldgier, verletzten Gefühlen und falschen Alibis.
Der letzte Bulle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1