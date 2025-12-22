Die Schneewittchen-VerschwörungJetzt ohne Werbung streamen
Der letzte Bulle
Folge 7: Die Schneewittchen-Verschwörung
47 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Bei einer Kostümparty im Polizeirevier wird der Kollege Freddie Fröse ermordet. In seiner Hand finden die Ermittler einen goldenen Apfel. Der Fall nimmt eine märchenhafte Wendung, als vier Frauen im Schneewittchen-Kostüm zu Hauptverdächtigen werden. Klar ist: Der Täter muss noch im Gebäude sein und der einzige, der zu dem Tatzeitpunkt nicht da war, muss den Fall übernehmen - Mick.
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1 & © Season 1: SAT1_GOLD