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Der letzte Bulle

Die Schneewittchen-Verschwörung

SAT.1Staffel 6Folge 7vom 22.12.2025
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Der letzte Bulle

Folge 7: Die Schneewittchen-Verschwörung

47 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Bei einer Kostümparty im Polizeirevier wird der Kollege Freddie Fröse ermordet. In seiner Hand finden die Ermittler einen goldenen Apfel. Der Fall nimmt eine märchenhafte Wendung, als vier Frauen im Schneewittchen-Kostüm zu Hauptverdächtigen werden. Klar ist: Der Täter muss noch im Gebäude sein und der einzige, der zu dem Tatzeitpunkt nicht da war, muss den Fall übernehmen - Mick.

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