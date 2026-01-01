Der SAT.1 Check
5 StaffelnAb 12
In "Der SAT.1 Check" werden jeweils die bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Marken einer Produkt- bzw. Waren-Welt untersucht. Verbraucher wie Experten nehmen die Marken unter die Lupe. Fühlt man sich in den Filialen wohl? Ist das Angebot zufriedenstellend? Wie steht es um Themen wie Service, Image und Nachhaltigkeit? Was sagen die Unternehmen? Ausgangspunkt ist immer eine von SAT.1 in Auftrag gegebene aktuelle und repräsentative Umfrage zu dem jeweiligen Thema.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Spiegel TV GmbH