Der Talk danach
1 Staffel Ab 12
Der Talk danach
Welcome Back! Die #BeautyNerd-Paare treffen nach sechs abenteuerlichen Wochen auf Zypern wieder aufeinander. Zusammen blicken sie zurück und berichten, wie sie sich selbst und ihre Mitstreiter nach der Show wahrnehmen. Welcher Nerd hat sich dauerhaft in einen stylischen Hingucker verwandelt? Was haben sich die Beautys von ihren Nerd-Partnern abgeschaut? Fliegen noch einmal die Fetzen oder herrscht pure Harmonie? Und was hat das Gewinner-Paar eigentlich mit dem Preisgeld vor?
