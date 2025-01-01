Der Upir
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Der Upir
Mensch - Upir - Vampir: Die Karriereleiter zur Unsterblichkeit hochzuklettern war nicht das Ziel von Eddie. Doch bei einer Hausbesichtigung wird der hippe Berliner Burgerbuden-Besitzer in den Tiefen des Kellers von Vampir Igor gebissen. Ab diesem Moment beginnt Eddies Verwandlung vom Menschen zum Blutsauger. Diese Metamorphose kann er nur verhindern, indem er Igor als Upir bedingungslos zu Diensten steht ... bei der Leichenbeseitigung ebenso wie bei seinen amourösen Ambitionen. Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen