Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Derby Girl

Schluss mit Rollschuhen

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2
Joyn Plus
Schluss mit Rollschuhen

Schluss mit RollschuhenJetzt ohne Werbung streamen

Derby Girl

Folge 2: Schluss mit Rollschuhen

25 Min.Ab 12

Weil die "Cannibal Licornes" noch immer nicht in der Sporthalle trainieren können, nutzen sie vorübergehend einen Parkplatz als Übungsstätte. Dort kommt es jedoch zu einem Unfall, bei dem eine betagte Dame verletzt wird. Daraufhin verbietet die Bürgermeisterin Roller Derby in der ganzen Stadt. Doch die Gruppe gibt sich nicht so leicht geschlagen und sucht Wege, um trotzdem weiter trainieren zu können.

Alle Staffeln im Überblick

Derby Girl
ProSieben FUN
Derby Girl

Derby Girl

Alle 2 Staffeln und Folgen