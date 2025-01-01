Derby Girl
Folge 2: Schluss mit Rollschuhen
25 Min.Ab 12
Weil die "Cannibal Licornes" noch immer nicht in der Sporthalle trainieren können, nutzen sie vorübergehend einen Parkplatz als Übungsstätte. Dort kommt es jedoch zu einem Unfall, bei dem eine betagte Dame verletzt wird. Daraufhin verbietet die Bürgermeisterin Roller Derby in der ganzen Stadt. Doch die Gruppe gibt sich nicht so leicht geschlagen und sucht Wege, um trotzdem weiter trainieren zu können.
Genre:Tragikomödie, Eislaufen, Unterhaltung
Produktion:FR, 2020
Copyrights:© Beta Film GmbH
