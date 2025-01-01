Derby Girl
Folge 4: Hoffnungsschimmer
26 Min.Ab 12
Die Polizei bekommt Wind vom Standort des Derby-Clubs und stürmt diesen. Daraufhin suchen die "Cannibal Licornes" nach der undichten Stelle innerhalb der teilnehmenden Teams. Lola vermutet, dass Svetlana der Maulwurf ist. Doch nach kurzer Zeit wird sie selbst zur Hauptverdächtigen. Um den Derby-Club zu retten, ist Lola zu fast allem bereit.
Genre:Tragikomödie, Eislaufen, Unterhaltung
Produktion:FR, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
