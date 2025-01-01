Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Derby Girl

Hoffnungsschimmer

ProSieben FUNStaffel 2Folge 4
Joyn Plus
Hoffnungsschimmer

HoffnungsschimmerJetzt ohne Werbung streamen

Derby Girl

Folge 4: Hoffnungsschimmer

26 Min.Ab 12

Die Polizei bekommt Wind vom Standort des Derby-Clubs und stürmt diesen. Daraufhin suchen die "Cannibal Licornes" nach der undichten Stelle innerhalb der teilnehmenden Teams. Lola vermutet, dass Svetlana der Maulwurf ist. Doch nach kurzer Zeit wird sie selbst zur Hauptverdächtigen. Um den Derby-Club zu retten, ist Lola zu fast allem bereit.

Alle Staffeln im Überblick

Derby Girl
ProSieben FUN
Derby Girl

Derby Girl

Alle 2 Staffeln und Folgen