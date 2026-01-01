Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUN Staffel 2 Folge 7
Folge 7: Tomatina!

29 Min. Ab 12

Ein heftiger Konflikt braut sich in der Stadt zusammen. Zu allem Überfluss misslingt der Versuch, MJs Mutter aus dem Gefängnis zu befreien und führt stattdessen zur Inhaftierung der "Cannibal Licornes". Siegessicher verrät die Bürgermeisterin den eingesperrten Freundinnen ihren ursprünglichen Plan. Lola möchte diesen mit allen Mitteln verhindern und wagt einen Ausbruchsversuch.

