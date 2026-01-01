Derby Girl
Folge 7: Tomatina!
29 Min.Ab 12
Ein heftiger Konflikt braut sich in der Stadt zusammen. Zu allem Überfluss misslingt der Versuch, MJs Mutter aus dem Gefängnis zu befreien und führt stattdessen zur Inhaftierung der "Cannibal Licornes". Siegessicher verrät die Bürgermeisterin den eingesperrten Freundinnen ihren ursprünglichen Plan. Lola möchte diesen mit allen Mitteln verhindern und wagt einen Ausbruchsversuch.
Genre:Tragikomödie, Eislaufen, Unterhaltung
Produktion:FR, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH