Derby Girl
Folge 8: Auge um Auge...
23 Min.Ab 12
Die Bürgermeisterin verliert den Verstand und geht bei einer Veranstaltung auf Lola los. Kurz darauf steht das finale Match zwischen den "Cannibal Licornes" und den "White Weirdos" an. Vor dem Spiel kommt es jedoch zum Zerwürfnis zwischen Lola und Motherblocker, woraufhin diese in Svetlanas Team überläuft.
Alle Staffeln im Überblick
Derby Girl
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie, Eislaufen, Unterhaltung
Produktion:FR, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH