Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
2 StaffelnAb 12
Bei "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" stehen wahre Schicksale von Opfern und Tätern im Fokus: vom mysteriösen Verschwinden Maddie McCanns bis hin zu einem Jahrhundertbetrüger und einem rachsüchtigen Familienvater. Kriminalexperten, Psychologen, Anwälte, Richter und Ermittler tauchen tief in die Abgründe der menschlichen Psyche ein, um Erklärungen für diese extremen Verhaltensweisen zu finden.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
