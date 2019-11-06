Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid
Folge 2: Folge 2
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Seit ihrer Kindheit leidet Vivien unter einem unkontrollierbaren Zittern der Hände und Arme. Bislang konnte niemand die Ursache dafür herausfinden. Dr. Kurscheid ist Viviens letzte Hoffnung. Der Mediziner sieht sich die Lebensumstände der jungen Frau genau an und forscht nach Ursachen für den Tremor. Ist Vivien etwa an Parkinson erkrankt oder hat sie sogar einen Tumor? Dr. Kurscheid setzt alles daran eine Diagnose stellen zu können. Rechte: Sat.1 Gold
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Gesundheit
Altersfreigabe:
12