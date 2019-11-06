Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid

Folge 2

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seit ihrer Kindheit leidet Vivien unter einem unkontrollierbaren Zittern der Hände und Arme. Bislang konnte niemand die Ursache dafür herausfinden. Dr. Kurscheid ist Viviens letzte Hoffnung. Der Mediziner sieht sich die Lebensumstände der jungen Frau genau an und forscht nach Ursachen für den Tremor. Ist Vivien etwa an Parkinson erkrankt oder hat sie sogar einen Tumor? Dr. Kurscheid setzt alles daran eine Diagnose stellen zu können. Rechte: Sat.1 Gold

