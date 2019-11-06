Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 3

Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid

Folge 3: Folge 3

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Rositta war wegen ihrer starken körperlichen Beschwerden bereits bei unzähligen Ärzten, doch Linderung konnte ihr keiner der Mediziner verschaffen. Dr. Kurscheid findet heraus, dass sie vor einigen Jahren auf Grund eines Hirnschlags ihre Lebensweise positiv geändert hat. Allerdings kann er sich eine Kupfervergiftung nicht erklären - und tippt auf Morbus Wilson. Hat Dr. Kurscheid damit bereits die Diagnose gestellt, oder ist dies nur ein weiteres Teil im Puzzle? Rechte: Sat.1 Gold

Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid
Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid

