Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid
Folge 3: Folge 3
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Rositta war wegen ihrer starken körperlichen Beschwerden bereits bei unzähligen Ärzten, doch Linderung konnte ihr keiner der Mediziner verschaffen. Dr. Kurscheid findet heraus, dass sie vor einigen Jahren auf Grund eines Hirnschlags ihre Lebensweise positiv geändert hat. Allerdings kann er sich eine Kupfervergiftung nicht erklären - und tippt auf Morbus Wilson. Hat Dr. Kurscheid damit bereits die Diagnose gestellt, oder ist dies nur ein weiteres Teil im Puzzle? Rechte: Sat.1 Gold
Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid
