Die 7 Todsünden
Wollust, Zorn, Neid, Völlerei, Hochmut, Trägheit und Habgier - schon die Bibel brandmarkt menschliche Schwächen in ihrer Extremform als Todsünde. Wer übersteigert neidisch, faul, hochmütig oder triebgesteuert ist, wird nicht nur gesellschaftlich geächtet. Glaubt man der Bibel, so schmort er nach seinem Tod auf ewig in der Hölle ... In sieben Episoden erzählt "Die sieben Todsünden - Der Abgrund in uns" Aufsehen erregende Kriminalfälle der letzten zehn Jahre ...
Genre:Dokumentation