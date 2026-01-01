Die Anstalt - Zurück ins Leben
1 StaffelAb 12
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Die Anstalt - Zurück ins Leben
"Die Anstalt (AT)" ist die erste deutsche Serie, die in einer psychiatrischen Klinik spielt. Wir erzählen Geschichten von Ärzten und Patienten, die in einer ganz besonderen Welt leben und sich mit extremen Schicksalen und Gefühlen auseinander setzen müssen.
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1
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