1 Staffel
Hier spielt die Musik: Zum ersten Mal bekommen 20 Musikerinnen und Musiker im deutschen Fernsehen eine große eigene Bühne. Profi Samu Haber lädt in der neuen Musikshow "Die Band" Drummer, Keyboarder, Bassisten, Gitarristen, Frontfrauen und -männer nach Barcelona ein. Aus ihnen entsteht nach sechs Wochen eine fünfköpfige Band. Das Besondere: Über die Zusammenstellung bestimmen weder eine Jury noch die Zuschauer; die Musiker selbst entscheiden über die beste Band-Konstellation.
Genre:Musik, Unterhaltung