Die Beauty Docs
1 Staffel
Die Beauty Docs
Ob lästiges Doppelkinn, schlaffer Po oder faltiges Gesicht: Es gibt fast keinen "Makel", den die Beauty Docs Dr. Fatemi und Dr. Rippmann nicht beseitigen könnten. Ihre Kunden sind sowohl Prominente als auch Normalos, die für eine besseres Aussehen nicht vor einer OP zurückschrecken. Auch die beiden Ärzte würden sich für die Schönheit unters Messer legen, dennoch bestimmt die Optik nicht ihr gesamtes Leben - es gilt vor allem Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bekommen.
Genre:Mini-Serie, Dokumentation, Unterhaltung, Medizin