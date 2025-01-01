DIE BESTE SHOW DER WELT
Wer wird Show-Master? Wer findet die Zauberformel für beste Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen Joko & Klaas um die Gunst des Publikums und feiern das Fernsehen. Jede Sendung wird zum Duell: Im Wechsel präsentieren sie ihre Vorstellungen von erstklassigem Entertainment. Über Quotenhit oder Megaflop entscheidet die ehrlichste Jury: Das Publikum im Studio. Per Fernbedienung küren sie am Samstagabend auf ProSieben "DIE BESTE SHOW DER WELT".
Die beste Show der Welt mit Joko & Klaas
In Die beste Show der Welt präsentieren die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf jeweils drei eigene Show-Konzepte auf ProSieben. Dabei fungiert das Studio Publikum als Jury. Welche der sechs Shows den Titel "Die beste Show der Welt" verdient hat, entscheiden die Zuschauer*innen per Fernbedienung.
Joko und Klaas treten dabei gegeneinander an - am Ende wird ein Gewinner und ein Verlierer gekürt. Jeannine Michaelsen übernimmt die Rahmenmoderation und führt das TV Publikum durch die Sendung. Ab Folge 3 erhält sie tatkräftige Unterstützung von Oliver Kalkofe.
Quoten-Duell im TV
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf präsentieren im Wechsel jeweils drei (bis Folge 4 vier) Shows. Jede Show hat eine Länge von 20 bis 30 Minuten. Die vorgestellten Shows sind teilweise neue Showideen. Die Showideen beruhen aber auch auf bereits vorhandenen Fernsehshowformaten. Diese werden leicht abgeändert und parodiert. Einmal pro Folge dürfen Joko und Klaas den jeweils anderen dazu zwingen, bei einer Show mitzuwirken.
Das Studiopublikum entscheidet via Fernbedienung, wer von beiden das Duell gewinnt. Wie beim Fernsehen können die Gäste im Studio beliebig oft zu- oder abschalten. Anhand dieser Einschaltquote wird also bemessen, welche Show-Ideen gut ankommen - und welche eher nicht so. Die Einschaltquote wird visualisiert mit einer "Lichtwolke", die im Studio hängt. Je heller die Wolke, desto höher die Einschaltquote. Die Show mit der höchsten Einschaltquote gewinnt. Hat eine Show-Idee eine geringere Einschaltquote als 25% gelangt sie in einen "roten Bereich." Bleibt die Show länger als eine Minute unter 25% gilt sie als "abgesetzt" und wird abgebrochen. Beste Unterhaltung ist also garantiert!
Wenn es eine beste Show gibt, muss es zwangsläufig natürlich auch eine schlechteste Show der Welt geben. Das Format ist so überzeugend, dass Joko und Klaas kurzerhand selbst mit dem Deutschen Fernsehpreis XXL auszeichnen. Eine Persiflage an den echten Deutschen Fernsehpreis, den sie tatsächlich mit Die beste Show der Welt gewonnen haben.
"Die dümmste Idee, die wir jemals hatten"
Produziert wird Die beste Show der Welt von Florida TV. 2017 gewannen Joko und Klaas mit der Show den Deutschen Fernsehpreis.
Mit seinen Kolleg*innen von Florida TV hat Klaas Heufer-Umlauf auch einen Podcast. In Baywatch Berlin geben Klaas, Thomas "Schmitti" Schmidt und Jakob Lundt unter Anderem Einblicke hinter die Kulissen von ProSieben Produktionen. Klaas sagt hier scherzhaft, Die beste Show der Welt sei die dümmste Idee gewesen, die sie jemals hatten. Einschalten lohnt sich also, wenn Joko und Klaas sich in gewohnter Manier vor Publikum gegenseitig blamieren.
Schau selbst mal rein und lass dich von verschiedenen Showkonzepten begeistern - oder vielleicht auch nicht. Die beste Show der Welt kannst du auf Joyn online streamen.