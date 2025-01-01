Vor TV
Die Dreisten Drei - Die Comedy WG
7 StaffelnAb 16
7 StaffelnAb 16
Vor TV
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Die Dreisten Drei - Die Comedy WG
"DIE DREISTEN DREI" - das sind die Bewohner Deutschlands berühmtester Comedy-WG. Das Zusammenleben in der WG zieht sich wie ein roter Faden durch alle Folgen dieser Sketch-Comedy. Nicht aufwändige Maskeraden und Kostüme bestimmen die Humorfarbe, sondern die Situationskomik und der Spielwitz der drei Protagonisten.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1